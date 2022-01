DGASPC Sibiu recruteaza asistenti maternali profesionisti

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, continua campania de recrutare si identificare de persoane interesate sa exercite profesia de asistent maternal profesionist in cadrul Proiectului "TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor" .Pentru copil, familia este mediul cel mai favorabil pentru formarea si dezvoltarea sa, asigurandu-i conditii pentru ca acesta sa se simta in siguranta si protejat atat fizic cat si psihic in orice perioada a vetii ... citeste toata stirea