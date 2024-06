Din 300, au venit la intalnire doar 4. Generatia "Besoiu", unica in Sibiu

Aceeasi zi, aceeasi ora, acelasi loc. In prima vineri din iunie, la statuia poetului Mihai Eminescu din parcul Sub Arini, absolventii promotiei 1950 a Colegiului National "Gheorghe Lazar" din Sibiu si fostele elevele ale Liceului "Domnita Ileana" se intalnesc pentru a depana amintiri din vremea liceului. Au trecut 74 de ani de cand au pornit in viata, fiecare pe drumul lui, risipindu-se care incotro prin tara, prin strainatate. Intr-o perioada, erau cunoscuti sub numele de "generatia Ion ... citește toată știrea