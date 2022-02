Din aproape 500 de teste pentru depistarea coronavirusului, 129 au fost pozitive

Un test din patru a iesit pozitiv pentru COVID-19, in ultimele 24 de ore, in judetul Sibiu. Astfel, din 499 teste, din care 91 RT-PCR si 402 teste rapide, 129 au fost pozitive. In acest fel, de la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2 un numar de 73.109 persoane, din care 72.285 de adulti si 824 de copii.Pana luni au fost declarate vindecate 55.688 de persoane, iar 1.803 persoane au decedat. In ultimele 24 de ore au decedat patru sibieni. ... citeste toata stirea