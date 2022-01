Din ce in ce mai multe companii concediaza angajatii nevaccinati

Pandemia schimba vieti si companii - Din ce in ce mai multe firme concediaza angajatii nevaccinati anti-COVID-19.Banca americana si-a anuntat planul de a impune noi reguli de vaccinare in octombrie si devine acum prima mare institutie de pe Wall Street care impune vaccinarea.Masura vine in contextul in care industria financiara incearca sa readuca angajatii in birouri in conditii de siguranta si sa revina la activitatea obisnuita, in conditiile in care varianta extrem de infectioasa Omicron ... citeste toata stirea