Din pridvorul clopotnitei (de jur-imprejurul tacerii)

Gandim in prognoze si intre compromisurile unde se intampla sa ne aflam, daca ramanem intre parantezele unde nimic nu se explica. Nu exista justificare in acolada sub care se comprima (sau se compromite) agresivitatea pasiva a acceptarii unei realitati inversate. Un proiect este gandit in paralel cu forma in care se topeste inchipuirea.O statuie poate fi turnata in formele negatiei. Poate fi stupida, fara brate, cu-n san lipsa si, totusi, conventionala. Ca o platitudine. O deghizare in forma ... citeste toata stirea