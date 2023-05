Luni, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate in cursul dupa-amiezii in zona montana, unde vremea va fi instabila. Local, in zona montana si pe arii mai restranse in rest, se vor semnala averse de ploaie, insotite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat, de grindina. Tot izolat, in zonele montane, cantitatile de precipitatii vor depasi 15-20 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu ... citeste toata stirea