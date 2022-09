"Diplomatie si bun gust", in Muzeul ASTRA: zece echipe vor gati in scop caritabil

Ultima zi a saptamanii este rezervata "Diplomatiei si bun(ului) gust". Acesta este titlul proiectului aflat la a treia editie si organizat de Rotary Club Sibiu si Asociatia "Sibiu 1191". Evenimentul culinar va aduna, duminica, 25 septembrie, de la ora 12.30, in Muzeul din Dumbrava Sibiului, nu mai putin de zece echipe, care vor gati pentru ca banii stransi din vanzarea portiilor sa ajute un proiect al CNM ASTRA.La sfarsitul acestei saptamani, suntem invitati in Muzeul in Aer Liber, unde, pe ... citeste toata stirea