Directia Silvica a marcat limitele amenajistice ale padurilor. Ce semnifica rosu

Reprezentantii Directiei Silvice Sibiu au reimprospatat limitele amenajistice in padurile administrate de institutie.Intr-o postare pe pagina de socializare, reprezentantii Directiei Silvice explica scopul si in ce consta aceasta actiune."Limitele amenajistice sunt evidentiate prin diferite marcaje care se aplica pe arbori sau pe borne, delimitand si incadrand unitatile teritoriale de amenajare. Culoarea rosie a marcajelor este intalnita in padurile proprietate publica a statului ... citește toată știrea