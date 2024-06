Directorul FITS, Constantin Chiriac, dus la spital, de pe Aleea Celebritatilor

Unui sibian in varsta de 67 de ani i s-a facut rau sambata seara in Parcul Cetatii, probabil din cauza caldurii. Echipajul medical sosit la fata locului a constatat ca era vorba doar despre o criza de lipotimie, barbatul fiind in afara oricarui pericol.Pacientul nu era altcineva decat Constantin Chiriac, directorul FITS, care participa la ceremonia de acordare a stelelor noi de pe Aleea Celebritatilor din cadrul FITS. El a fost transportat la Spital si se afla in afara oricarui pericol, ... citește toată știrea