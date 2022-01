Djokovic afla duminica raspunsul final, daca joaca sau nu la Australian Open - Mai sta o nopte in izolare

Jucatorul sarb Novak Djokovic va petrece inca o noapte in hotelul pentru imigranti din Melbourne. Tenismenul asteapta decizia finala la contestatia facuta de el dupa ce autoritatile australiene i-au anulat viza de intrare in Australia.Numarul 1 mondial in tenis, Novak Djokovic, s-a intors sambata, intr-un hotel de detentie pentru imigranti, asteptand ca un tribunal sa decida daca va fi deportat.Djokovic a sosit la hotelul Park din Melbourne in jurul orei 15:30 (06:30 ora Romaniei), potrivit ... citeste toata stirea