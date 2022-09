"Doamna primar, in doi ani de mandat n-ati facut nimic pentru satul nostru Sebesu de Sus"

Domnul Jean Panfiloiu, nascut in satul Sebesu de Sus, cetatean romano-american, ne scrie ca este foarte nemultumit de activitatea primaritei din comuna Racovita de care apartine si satul natal al Domniei sale."In campania electorala ati umblat din poarta in poarta si le-ati promis sebesenilor ca va picura apa in sat, dar nu picura nici acum. Ati izolat satul prin demolarea podului de peste Olt, obligandu-ne sa ocolim pana la destinatie, dus si intors, 6 km. Ati asfaltat doar o jumatate de ... citeste toata stirea