Contestatiile depuse de candidati la examenul de Bacalaureat au crescut procentul de promovabilitate la nivelul judetului Sibiu cu 2,03%. Doar 49 dintre cei ce au contestat nota initiala au primit, in urma reevaluarii, un punctaj mai mare. In aceste conditii, in clasamentul national, judetul Sibiu ramane tot pe locul 9, in ceea ce priveste rezultatele examenului de Bacalaureat. Nu s-a schimbat situatia nici in privinta unitatii de invatamant unde niciun candidat nu a reusit sa promoveze ... citeste toata stirea