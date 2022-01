Doctor roman expert in sanatate publica, despre valul 5 si varianta Omicron: "Suntem aproape de varf, presiunea pe spitale ramane scazuta"

Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, Lucian Blagutiu, spune ca presiunea pe spitale ramane una scazuta, in special la Sibiu, desi valul cinci a ajuns aproape de varf. Blagutiu e de parere ca valul va mai dura cel mult cinci saptamani. Directorul DSP Sibiu a prezentat in cadrul sedintei lunare a Colegiului Prefectural un raport in care a vorbit inclusiv despre situatia din spitale si a facut previziuni referitor la evolutia valului 5. In ce priveste evolutia pana in prezent a ... citeste toata stirea