Un mediesean in varsta de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat penal pentru talharie. Acesta este banuit ca, vineri, in jurul orei 12.00, pe Aleea Buzias din municipiul Medias, impreuna cu o prietena in varsta de 16 ani, l-ar fi agresat fizic pe un barbat si l-ar fi deposedat de portofelul in care se aflau 410 lei.La scurt timp de la producerea faptei, politistii medieseni au reusit ... citeste toata stirea