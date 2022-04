Doi barbati condamnati la inchisoare, prinsi de politistii Sibieni

Politistii sibieni din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat in varsta de 34 de ani, din judetul Valcea, pe numele caruia autoritatile judiciare ungare au emis un mandat european de arestare, persoana in cauza fiind condamnata la executarea unei pedepse de 4 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de introducere ilegala de imigranti pe teritoriul Ungariei.Acum doi ani, barbatul a fost prins in flagrant delict in timp ce transporta 11 persoane, ascunse in ... citeste toata stirea