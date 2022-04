Doi copii de 8 si 11 ani, atacati de un urs la marginea unui sat din Sibiu

Intamplarea s-a petrecut in cursul zilei de luni, 18 aprilie, la marginea satului Armeni din comuna Loamnes, judetul Sibiu. Una dintre victime prezinta mai multe plagi muscate la nivelul capului si soldului. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu au transmis ca ambii copii au supravietuit in urma intalnirii cu animalul salbatic. "In urma unui apel venit pe numarul de unic de urgenta 112, din partea unui cetatean care semnala faptul ca doi copii au fost atacati de un urs ... citeste toata stirea