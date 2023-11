Politia Romana a localizat duminica doi barbati, ambii in varsta de 35 de ani, banuiti in cazul crimei din Sibiu, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, respectiv in Scotia si Irlanda de Nord.Politia Romana anunta duminica faptul ca in urma cooperarii politienesti internationale, dintre autoritatile romane si cele din Ungaria, Franta, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, precum si Republica Irlanda, Politia Romana a localizat doi barbati, ambii in ... citeste toata stirea