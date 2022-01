Doi teribilisti au transformat un sens giratoriu in pista pentru drifturi

Miercuri seara, doi conducatori auto s-au dat in spectacol intr-un sens giratoriu, recent deschis circulatiei, din Avrig. Aflati in doua autoturisme turate destul de serios, teribilistii au considerat ca noul sens giratoriu este mai mult decat perfect pentru o scurta intrecere si o demonstratie a maiestriei in arta sofatului, riscand astfel sa provoace un accident ce ar fi putut avea urmari din cele mai grave."Pista de concurs" incercata de cei doi soferi dornici de adrenalina si senzatii ... citeste toata stirea