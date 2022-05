Doi tineri din Cluj au furat dintr-o casa Selimbar aproape 275.000 de lei

Doi tineri sunt cercetati dupa ce ar fi furat din casa unui barbat din Selimbar aproape 275.000 de lei. Reprezentantii Politiei Romane au transmis ca un barbat a sesizat, marti, prin apel la 112, ca persoane necunoscute ar fi patruns in imobilul sau din Selimbar, de unde ar fi sustras 42.000 de euro si 64.000 de lei.In urma cercetarilor efectuate la fata locului, politistii au stabilit ca, in dimineata de 10 mai, in jurul orei 8.30, persoane necunoscute au patruns in imobilul victimei, un ... citeste toata stirea