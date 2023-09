Doi tineri, in varsta de 25, respectiv 28 de ani, au simulat accidente rutiere cu pagube materiale, apoi au cerut despagubiri din partea societatilor de asigurari.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, au facut miercuri cinci perchezitii domiciliare in municipiul Sibiu si localitatea Selimbar, intr-o cauza penala care vizeaza savarsirea infractiunii de inselaciune ... citeste toata stirea