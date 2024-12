Doliu imens in sportul si fotbalul romanesc! A murit "Eroul de la Sevilla"!

Fostul portar Helmuth Duckadam a decedat, luni, la varsta de 65 de ani.Nascut pe 1 aprilie 1959 la Semlac, in judetul Arad, Helmuth Duckadam a castigat cu Steaua, in 1986, Cupa Campionilor Europeni dupa ce a aparat patru penaltiuri, pe cele executate de executate de Alexanco, Pedrazza, Alonso si Marcos, "ros-albastrii" impunandu-se in fata Barcelonei cu 2-0 la loviturile de la 11 metri.Tot cu Steaua, Duckadam a fost de doua ori campion al Romaniei, in 1985 si 1986.Vestea trista a fost ... citește toată știrea