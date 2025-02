Donatorii de sange din orasul Talmaciu pot beneficia de reduceri la impozitele locale

Una dintre primele hotarari adoptate in cursul acestui an de Consiliul Local al orasului Talmaciu face referire la acordarea unei reduceri procentuale de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru persoanele fizice donatoare de sange.Hotararea deliberativului local, adoptata in cadrul sedintei ordinare desfasurate la sfarsitul lunii ianuarie, prevede ca orice cetatean al orasului, proprietar al imobilului de locuit unde isi are domiciliu, care face dovada ca a donat ... citește toată știrea