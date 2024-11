Doua ateliere creative, in aceasta saptamana, la Teatrul "Gong"

Teatrul "Gong" are pregatite pentru cei mici, in aceasta saptamana, doua ateliere creative: unul la sectia romana si unul la sectia germana."Piticii priceputi - Cocori origami" este atelierul de creatie de la sectia in limba romana, in cadrul caruia cei mici isi vor pune la incercare imaginatia, abilitatile si rabdarea, creand din hartie colorata cocori origami, simboluri ale norocului si sperantei."Cu ocazia Zilei Mondiale Origami, copiii vor invata sa plieze hartie colorata si sa creeze ... citește toată știrea