Doua concerte de Anul Nou, la Filarmonica de Stat Sibiu

Filarmonica de Stat ii invita pe sibieni la un concert extraordinar, la trecerea in noul an. Pentru cea de a XVI-a oara, iubitorii rafinamentului muzical isi pot desfata simturile in acordurile Concertului de Anul Nou.Tema din acest an este DreamLand, cei sase violoncelisti oferind o interpretare cu adevarat de sarbatoare."Tema din acest an este DreamLand, iar publicul este invitat la visare in compania Ansamblului PlaCello, compus din Razvan Suma, Ella Bokor, Stefan Cazacu si Mircea Marian, ... citește toată știrea