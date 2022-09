Doua intersectii din Sibiu intra in santier. Reparatii pe Victoriei si Transilvaniei

In perioada 22-27 septembrie, Primaria Sibiu, prin firma contractata pentru reparatiile la strazi, va interveni cu lucrari in doua intersectii importante din oras: intersectia strazii Banatului cu bulevardul Victoriei si giratia de la intersectia strazilor Vasile Carlova si Transilvaniei.In noaptea zilei de joi, 22 septembrie se va freza asfaltul vechi in giratia de la intersectia strazilor Carlova si Transilvaniei. Aceeasi operatiune, tot pe timpul noptii, se va efectua vineri, 23 septembrie ... citeste toata stirea