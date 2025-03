Doua locatii, aceeasi actiune - Bazarul Jucariilor cu Suflet

Organizat deja pentru al treilea an consecutiv in Avrig, Bazarul Jucariilor cu Suflet va avea in acest an si o editie ce se va desfasura la Turnu Rosu, pentru copii comunei.Evenimentul Asociatiei Timp si Suflet - Avrig, prin intermediul caruia copiii isi pot vinde, dona sau da la schimb pe diverse alte "marfuri" jucariile care nu mai sunt foarte populare, intr-un mod organizat si intr-o atmosfera plina de distractie si generozitate, are printre scopuri dezvoltarea spiritului antreprenorial si ... citește toată știrea