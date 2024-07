Doua masini s-au ciocnit la Tarnava. Patru persoane au fost ranite

Un echipaj SMURD si o autospeciala de stingere si doua ambulante au fost solicitate sa intervina in aceasta dimineata in localitatea Tarnava, la un accident rutier, in urma caruia patru persoane au necesitat ingrijiri medicale.Politistii rutieri au intervenit la un accident de circulatie produs pe DN 14, km. 48+400 m, pe raza localitatii Tarnava, accident rutier in care sunt implicate 2 autoturisme.Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii rutieri au constatat faptul ca ... citește toată știrea