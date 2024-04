Doua mentiuni pentru elevii sibieni, la Olimpiada Satelor din Transilvania

Elevii sibieni participanti la etapa regionala a Olimpiadei Satelor din Transilvania - 2024, desfasurata in perioada 19-21 aprilie in comuna Sant - Bistrita-Nasaud, au primit doua mentiuni, transmite ISJ SIbiu.Este vorba despre Draganoiu Erika-Maria, eleva in clasa a VII-a la Scoala Gimnaziala "Samuil Micu" Sadu (profesorul de la clasa, Scheau Daniela) si Bleaza Bogdan-Ioan, elev in clasa a VIII-a la Scoala ... citește toată știrea