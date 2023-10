Doua microbuze destinate transportului de persoane s-au ciocnit violent, vineri dupa-amiaza, in intersectia dintre strada Salzburg cu Calea Surii Mici, din municipiul Sibiu, la coborarea spre aeroport. Mai multe persoane au primit ajutor medical.Reprezentantii ISU Sibiu si cei ai Ambulantei Sibiu au transmis ca in accident au fost implicate 23 de persoane care au primit ingrijiri medicale.Dintre acestea, patru persoane au refuzat transportul la spital.La UPU Sibiu au fost duse in total 19 ... citeste toata stirea