Doua sindicate din invatamant anunta o greva de avertisment pe 19 ianuarie

Salariatii din invatamant vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie, anunta Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret".Sindicalistii din invatamantul preuniversitar au hotarat, in baza rezultatelor referendumului desfasurat in perioada 17 decembrie 2021 - 14 ianuarie 2022, declansarea grevei de avertisment. Aceasta se va desfasura miercuri, in intervalul orar 11:00-13:00.Potrivit sindicalistilor, protestul membrilor celor ... citeste toata stirea