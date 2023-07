Doua tinere de 16 si 19 ani, precum si un bebelus de doar o luna, au fost raniti, sambata, pe drumul judetean dintre Cristian si Orlat, dupa ce soferul, in varsta de 20 de ani, a pierdut controlul volanului si a lovit un cap de pod.Din primele cercetari efectuate, politistii rutieri au stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism dinspre Orlat spre Cristian, un tanar in varsta de 20 de ani a pierdut controlul directiei de deplasare si a lovit un cap de pod.In urma accidentului au fost ... citeste toata stirea