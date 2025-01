Doua "victime" ale petardelor, pe Aleea Calaretilor

Petardele nu fac ravagii doar in privinta linistii publice, afectand si mobilierul din spatiul public. Un cititor ne-a trimis doua imagini in care sunt surprinse doua cosuri de gunoi situate pe Aleea Calaretilor, distruse dupa ce niste inconstienti au aruncat petarde in interiorul acestora."Pe Aleea Calaretilor au fost distruse 2 cosuri de gunoi pentru catei. Au fost spulberate, cel mai probabil cu petarde. Pe unul ... citește toată știrea