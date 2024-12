Doua voleibaliste sibience de la Champions, la lotul national U16, alaturi de antrenorul Andrei Banciu

Sibiul continua sa demonstreze ca este o pepiniera de talente pentru voleiul romanesc, doua dintre jucatoarele de la ACS Champions fiind convocate la echipa nationala U16 pentru un stagiu de pregatire in vederea participarii la grupa preliminara a Campionatului European, in perioada 15-19 ianuarie 2025, in Bulgaria. Este vorba despre Adela Vasilescu, o jucatoare de doar 12 ani si de Eliza Bardas (14 ani), cele doua fiind insotite de Andrei Banciu, numit antrenor secund al nationalei U16. ... citește toată știrea