Dr. Ionela Mihai - candidat PSD Sibiu pentru Senatul Romaniei

Numele meu este Mihai Ionela, am 39 de ani si sunt absolventa a Facultatii de Medicina din Sibiu, un loc care mi-a format nu doar cunostintele, ci si dedicarea fata de aceasta profesie. Sunt medic chirurg urolog la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu din anul 2018, iar din 2022 am devenit medic primar urolog, o responsabilitate pe care o indeplinesc cu pasiune si angajament. Medicina este un domeniu complex, in care fiecare decizie conteaza si fiecare interventie poate schimba viata unui ... citește toată știrea