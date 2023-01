Dr. Paul-Bogdan Csillag este noul medic sef al UPU Sibiu

Dr. Paul-Bogdan Csillag, medic primar ATI - UPU-SMURD Sibiu, va fi noul medic sef al Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu. Acesta a promovat concursul pentru ocuparea functiei de medic sef UPU, care a avut loc in data de 12 ianuarie.Contractul, pe o perioada de 4 ani, va fi incheiat in termen de maxim 15 zile de la data afisarii rezultatului.Dr. Bogdan Csillag, in varsta de 47 ani, este absolvent al Facultatii de Medicina din Sibiu iar ... citeste toata stirea