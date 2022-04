Droguri la Academia Fortelor Terestre din Sibiu. Conducerea AFT a sesizat DIICOT

Conducerea Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" Sibiu (AFT) a sesizat, vineri, DIICOT-ul despre faptul ca un student din anul II ar detine droguri. Comandantul AFT a ordonat si un control in spatiile de cazare ale studentilor."In urma unui control ordonat de comandantul AFT in spatiile in care sunt cazati studentii, in dulapul personal al unui dintre ei s-au gasit plicuri din plastic transparent care contineau un praf alb, existand suspiciuni ca ar fi vorba despre droguri de tip ... citeste toata stirea