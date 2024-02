Drumetie in familie in aria protejata Podisul Hartibaciului

Vremea cu temperaturi neobisnuit de crescute pentru aceasta perioada a scos din casa multe familii dornice de activitate si de timp petrecut #liberinaerliber. Astfel, a fost un weekend cu multa miscare in programul Anii Drumetiei."Drumetia in familie din data de 10 februarie 2024 a pornit din localitatea Hosman, unul dintre satele sasesti aflate in interiorul sitului Natura 2000 pentru protectia pasarilor Podisul Hartibaciului. Vremea buna si dificultatea usoara a traseului a determinat multe ... citește toată știrea