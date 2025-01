Drumetie in Muntii Lotrului si la "Udatul Ionilor la Talmacel", la inceput de an

Anii Drumetiei organizeaza la inceputul anului, o excursie atat pentru cei mari, cat si pentru cei mici, in Muntii Lotrului, invitandu-i pe cei care iau parte la drumetie, sa participe totodata la una dintre cele mai vechi traditii, "Udatul Ionilor la Talmacel". Este o drumetie pe un traseu usor, pe o distanta de 8-10 km, care se poate parcurge in 4-5 ore."Draga drumet, un loc in care natura intalneste povestea si traditia prinde viata! Porneste intr-o drumetie captivanta alaturi de cei mici ... citește toată știrea