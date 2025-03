Drumetie in Muntii Orastiei, pe Platoul Vartoapelor, in cautarea ghioceilor bogati

Sambata de 8 martie, ghidul de turism-Dumitru Troanca organizeaza o drumetie speciala in Muntii Orastiei, in apropiere de Sarmizegetusa Regia. Cu aceasta ocazie pasionatii de natura sunt invitati sa descopere "covoarele" de ghiocei bogati (Leucojum vernum) ce acopera Platoul Vartoapelor.Platoul Vartoapelor este unul dintre putinele locuri din Romania unde aceasta specie se dezvolta in numar foarte mare. Ghioceii bogati sunt protejati prin lege, iar faptul ca zona este mai putin accesibila ... citește toată știrea