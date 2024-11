Drumetie la elesteele de la Mandra, cu observarea pasarilor de apa

Prima zi a lunii decembrie sibienii o pot petrece in natura. Anii Drumetiei a pregatit pentru ei o excursie in ariile protejate din judetul Sibiu, dedicata protejarii pasarilor de apa denumita Rezervatia Naturala - Elesteele de la Mandra, alaturi de un specialist in studiul pasarilor (ornitolog).Va fi o drumetie pe o distanta de 4 - 6 km, un traseu care va fi parcurs in aproximativ 3-4 ore. Tura este foarte usoara, potrivita persoanelor de orice varsta precum si copiilor de minim 4 ani."In ... citește toată știrea