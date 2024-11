Drumetie pe traseul Paltinis-Cindrel, in ultima zi de noiembrie

Vremea s-a mai incalzit, asa ca sibienii iubitori de miscare in aer liber pot pleca in drumetie. Programul Anii Drumetiei a pregatit pentru ultima luna din noiembrie o excursie de dificultate medie, pe un traseu in mare parte in coborare, foarte pitoresc si cu multe puncte de panorama."Dragi drumeti, va invitam sambata, 30 noiembrie, la o drumetie in Muntii Cindrel: Paltinis-Cindrel. Drumetia este una de dificultate medie, cu o diferenta de nivel in urcare de 400 m si diferenta de nivel in ... citește toată știrea