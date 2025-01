Drumetie pentru intreaga familie, in Padurea Catrina

Sambata, 11 ianuarie este timpul pentru o drumetie in familie, in Padurea Catrina. Pentru cei care iubesc miscarea in aer liber, este pregatita o tura usoara ca dificultate, potrivita persoanelor de orice varsta precum si copiilor de minim 6 ani. Drumetia va fi pe o distanta de 6 km si poate fi parcursa in aproximativ 3-4 ore."Dragi drumeti, drumetia noastra de inceput de an se va desfasura in Padurea Catrina, aflata intre Rasinari si Cisnadioara, unde vom ajunge cu masinile personale. Ne vom ... citește toată știrea