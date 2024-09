Drumul judetean Bogatu Roman - Brosteni, aproape gata

Lucrarile de reabilitare a 10,5 km de drum judetean intre Bogatu Roman si Brosteni sunt realizate in proportie de 99%.Investitia de 37 milioane de lei, realizata cu fonduri nerambursabile, obtinute de CJ Sibiu, prin PNI "Anghel Saligny", permite deja circultia in conditii de siguranta, atat intre cele doua localitati, cat si spre si dinspre Cenade (Alba).Potrivit unei postari de pe pagina de socalaizare a CJ Sibiu, "Lucrarile de reabilitare si modernizare ale Drumului Judetean 141 C, Bogatu ... citește toată știrea