Duathlon Challenge inchide circulatia in zona Muzeul ASTRA - Rasinari

Duathlon Challenge, competitia din Sibiu care imbina alergarea cu ciclismul, va avea loc duminica, 13 octombrie, in Muzeul in Aer Liber din Dumbrava Sibiului si pe DJ 106 A Sibiu - Rasinari si va inchide circulatia pe anumite portiuni.La editia din acest an sunt asteptati sa participe alergatori si biciclisti din intreaga tara si din strainatate, ei urmand sa aleaga din cele trei probe puse la dispozitie de organizatori: Duathlon Clasic (alergare + bicicleta + alergare), Duathlon Clasic - ... citește toată știrea