Un sibian de 23 de ani, care a traversat Bulevardul Vasile Milea neregulamentar a fost acrosat de o autospeciala apartinand Jandarmeriei Sibiu."Miercuri seara, in jurul orei 21.00, in municipiul Sibiu, un sibian in varsta de 23 de ani a traversat neregulamentar pe Bulevardul General Vasile Milea si a fost acrosat de o autospeciala apartinand I.J.J. ... citeste toata stirea