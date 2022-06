Duminica, 19 iunie, restrictii de circulatie pentru Cursa Sponsorilor

Pentru desfasurarea in bune conditii a Cursei Sponsorilor, organizata sub egida Turului Ciclist al Sibiului, se instituie pentru ziua de duminica, 19 iunie, urmatoarele restrictii de circulatie, anunta organizatorii printr-un comunicat de presa:* Calea Poplacii, intre strada Ludos pana la iesirea din oras spre Poplaca, intre orele 7:30 si 15:00;* DJ 106R este inchis intre Sibiu si intrarea in Poplaca, intre orele 7:30 si 15:00;* Se interzice parcarea autovehiculelor pe strada Calea ... citeste toata stirea