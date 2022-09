Duminica este ziua fara masini in centrul istoric al Sibiului

Duminica, 18 septembrie va fi "Ziua fara masini" in centrul istoric al Sibiului, o activitate in cadrul Saptamanii Europene a Mobilitatii, program la care orasul participa si in acest an. Mai multe spatii din zona centrala vor fi eliberate de masini, urmand sa fie inchisa circulatia auto intre orele 08.00 - 20.00 in Piata Schiller, Piata Mica, pe str. A. Iancu (portiunea cuprinsa intre Piata Mare si bifurcatia cu str. G. Magheru), strada Arhivelor, strada Centumvirilor, str. Mitropoliei (de la ... citeste toata stirea