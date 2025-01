Dupa dezbateri lungi si dispute politice, taxa de salubrizare va fi majorata la Sibiu

Consiliul Local Sibiu a decis joi sa majoreze taxa de salubrizare, masura care va intra in vigoare la 1 februarie 2025. Propunerea Primariei a fost aprobata cu votul a 13 din cei 21 de consilieri prezenti, in pofida opozitiei manifestate de unii membri ai consiliului. Autoritatile au justificat cresterea de 40% prin deficitul acumulat anul trecut in sistemul de salubrizare.Noile tarife vor fi aplicate tuturor tipurilor de abonamente pentru colectarea si gestionarea deseurilor. Cel mai ... citește toată știrea