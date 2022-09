Dupa noiembrie vine inapoi septembrie. Adica va fi mai cald decat a fost pana acum

Luni, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi temporar noros. Local, in cursul zilei si in extindere noaptea, se vor semnala ploi ce vor avea mai ales caracter de aversa, insotite de descarcari electrice. Izolat cantitatile de apa vor depasi 10-15 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare in zonele montane. Temperaturile maxime se vor incadra intre 21 si 23 de grade, iar cele minime intre 11 si 13 grade.Marti, vremea va fi in general instabila. Cerul va fi ... citeste toata stirea