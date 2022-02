Dupa ziua cu record, joi au fost raportate cele mai putine cazuri de COVID-19 din valul 5, din Sibiu

In ultimele 24 de ore au fost raportate doar 223 de cazuri pozitive la SARS-CoV-2, joi fiind una dintre zilele cu cele mai putine cazuri noi din valul 5, din Sibiu. Astfel, de la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2 un numar de 63.668 de persoane, intre care 62.936 de adulti si 732 de copii.Pana joi, au fost declarate vindecate 45.766 de persoane, iar 1.728 de persoane au decedat. In ultimele 24 de ore au murit 6 sibieni.La ora 08:00 ... citeste toata stirea